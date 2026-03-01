Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Калуге
2 марта 2026
2 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2 марта 2026 в Калуге
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
чт
5
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
АрлеКино
г. Калуга, ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
2D
10:00
от 350 ₽
12:55
от 400 ₽
15:20
от 450 ₽
18:25
от 520 ₽
Кинозал ИКЦ
г. Калуга, ул. Октябрьская, 17а
2D
12:00
от 200 ₽
Синема Стар ТК "21 век"
г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
10:10
от 350 ₽
11:20
от 350 ₽
13:40
от 450 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
10:30
от 400 ₽
11:30
от 400 ₽
12:50
от 500 ₽
13:50
от 500 ₽
16:10
от 500 ₽
Центральный
г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
10:20
от 200 ₽
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
