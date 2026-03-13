Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Калуге 14 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 14 марта 2026 в Калуге

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
АрлеКино г. Калуга, ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
2D
14:40 от 500 ₽ 18:50 от 550 ₽ 23:00 от 450 ₽
Синема Стар ТК "21 век" г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
14:45 от 600 ₽ 19:00 от 650 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
15:20 от 650 ₽ 20:00 от 650 ₽
Центральный г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
19:35 от 350 ₽ 21:25 от 350 ₽
