Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Калуге 8 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 8 марта 2026 в Калуге

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 8 Завтра 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 вс 15 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
АрлеКино г. Калуга, ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
2D
10:30 от 350 ₽ 13:20 от 500 ₽ 15:50 от 550 ₽ 18:50 от 550 ₽ 23:00 от 450 ₽
Кинозал ДК «Малинники» г. Калуга, пер. Малинники, 20
2D
14:30 от 200 ₽
Синема Стар ТК "21 век" г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
16:50 от 650 ₽ 19:00 от 650 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
10:40 от 400 ₽ 14:40 от 600 ₽ 19:30 от 650 ₽
Центральный г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
17:40 от 300 ₽ 21:30 от 350 ₽
