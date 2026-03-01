Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
1
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Калуге
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Калуге
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
16:50
от 500 ₽
19:00
от 600 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
10:40
от 400 ₽
14:40
от 500 ₽
19:30
от 600 ₽
