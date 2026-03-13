Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Жемчуг Расписание сеансов Жемчуг, 2025 в Калуге 15 марта 2026

Расписание сеансов Жемчуг, 15 марта 2026 в Калуге

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Жемчуг»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
АрлеКино г. Калуга, ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
2D
18:15 от 550 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
17:20 от 650 ₽ 21:40 от 650 ₽
Центральный г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
17:50 от 300 ₽
