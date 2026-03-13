Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Жемчуг
Расписание сеансов Жемчуг, 2025 в Калуге
13 марта 2026
Расписание сеансов Жемчуг, 13 марта 2026 в Калуге
АрлеКино
г. Калуга, ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
2D
18:15
от 550 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
17:20
от 650 ₽
21:40
от 650 ₽
Центральный
г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
17:30
от 250 ₽
