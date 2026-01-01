Оповещения от Киноафиши
Синема Стар ТК "21 век"
г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:20
от 230 ₽
13:40
от 230 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:30
от 230 ₽
17:10
от 230 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
14:45
от 230 ₽
19:20
от 230 ₽
Еще 2 фильма
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:30
от 230 ₽
12:50
от 230 ₽
13:50
от 230 ₽
16:10
от 230 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
14:45
от 500 ₽
19:30
от 600 ₽
22:15
от 600 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
15:15
от 230 ₽
20:30
от 230 ₽
Еще 8 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Мой дед
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
