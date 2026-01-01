Оповещения от Киноафиши
Синема Стар ТК "21 век" г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:20 от 230 ₽ 13:40 от 230 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:30 от 230 ₽ 17:10 от 230 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:45 от 230 ₽ 19:20 от 230 ₽
Еще 2 фильма
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:30 от 230 ₽ 12:50 от 230 ₽ 13:50 от 230 ₽ 16:10 от 230 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
14:45 от 500 ₽ 19:30 от 600 ₽ 22:15 от 600 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
15:15 от 230 ₽ 20:30 от 230 ₽
Еще 8 фильмов
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Мой дед
Мой дед
2025, Россия, приключения, семейный
