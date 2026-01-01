Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (902) 393-48-13
Позвонить
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (902) 393-48-13
Позвонить
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (902) 393-48-13
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (902) 393-48-13
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (902) 393-48-13
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (902) 393-48-13
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (902) 393-48-13
Позвонить
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (902) 393-48-13
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (902) 393-48-13
Позвонить
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (902) 393-48-13
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (902) 393-48-13
Позвонить
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (902) 393-48-13
Позвонить
Кинотеатры рядом
550
метров
Центральный
ул. Кирова, д. 31
5
1.1
км
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
5
1.4
км
Синема Стар ТК "21 век"
ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
5
2.4
км
Кинозал ИКЦ
ул. Октябрьская, 17а
5
2.5
км
АрлеКино
ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
5
5.3
км
Кинозал ДК «Малинники»
пер. Малинники, 20
5
