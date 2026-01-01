Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Калуги Кинотеатры Антикинотеатр №13 Расписание сеансов киноклуба «Антикинотеатр №13»

Расписание сеансов киноклуба «Антикинотеатр №13»

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (902) 393-48-13 Позвонить
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (902) 393-48-13 Позвонить
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (902) 393-48-13 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (902) 393-48-13 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (902) 393-48-13 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (902) 393-48-13 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (902) 393-48-13 Позвонить
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (902) 393-48-13 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (902) 393-48-13 Позвонить
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (902) 393-48-13 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (902) 393-48-13 Позвонить
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (902) 393-48-13 Позвонить
