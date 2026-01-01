Оповещения от Киноафиши
Киноклуб Антикинотеатр №13 (Калуга) на карте

Кинотеатр Антикинотеатр №13 (Калуга) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

550 метров
Центральный ул. Кирова, д. 31
5
1.1 км
Синема Стар в ТРЦ "РИО" ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
5
1.4 км
Синема Стар ТК "21 век" ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
5
2.4 км
Кинозал ИКЦ ул. Октябрьская, 17а
5
2.5 км
АрлеКино ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
5
5.3 км
Кинозал ДК «Малинники» пер. Малинники, 20
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
