«Антикинотеатр №13» в городе Калуга расположен по адресу ул. Кирова, 31.

Это один небольшой кинозал, который оснащен современным кинопроекционным и звуковым оборудованием. Здесь установлены комфортабельные кресла, система кондиционера зима-лето.

Приятная и дружелюбная атмосфера кинотеатра настраивает на позитивный лад.

Помимо просмотра кино гости могут насладиться видеоиграми, настольными играми, музыкой, караоке.

В кино-баре предлагаются закуски и напитки, которые можно брать с собой в кинозал. В холле расположены мягкие комфортабельные диванчики, на которых гости дожидаются начала киносеанса.

Основной репертуар антикинотеатра - это зарубежные и отечественные киноновинки на выбор.