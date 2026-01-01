Оповещения от Киноафиши
Антикинотеатр №13

Антикинотеатр №13

Калуга
Розовый зал экран Красный зал экран Красный зал кресло Розовый зал кресло
Адрес
г. Калуга, Старообрядческий переулок, 9
Телефон

+7 (902) 393-48-13 / бронирование

О кинотеатре

«Антикинотеатр №13» в городе Калуга расположен по адресу ул. Кирова, 31.

Это один небольшой кинозал, который оснащен современным кинопроекционным и звуковым оборудованием. Здесь установлены комфортабельные кресла, система кондиционера зима-лето.

Приятная и дружелюбная атмосфера кинотеатра настраивает на позитивный лад.

Помимо просмотра кино гости могут насладиться видеоиграми, настольными играми, музыкой, караоке.

В кино-баре предлагаются закуски и напитки, которые можно брать с собой в кинозал. В холле расположены мягкие комфортабельные диванчики, на которых гости дожидаются начала киносеанса.

Основной репертуар антикинотеатра - это зарубежные и отечественные киноновинки на выбор. 

Бар
Игровая зона
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
Фотографии
Розовый зал экран Красный зал экран Красный зал кресло
Все фотографии
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
