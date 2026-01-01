«Антикинотеатр №13» в городе Калуга расположен по адресу ул. Кирова, 31.
Это один небольшой кинозал, который оснащен современным кинопроекционным и звуковым оборудованием. Здесь установлены комфортабельные кресла, система кондиционера зима-лето.
Приятная и дружелюбная атмосфера кинотеатра настраивает на позитивный лад.
Помимо просмотра кино гости могут насладиться видеоиграми, настольными играми, музыкой, караоке.
В кино-баре предлагаются закуски и напитки, которые можно брать с собой в кинозал. В холле расположены мягкие комфортабельные диванчики, на которых гости дожидаются начала киносеанса.
Основной репертуар антикинотеатра - это зарубежные и отечественные киноновинки на выбор.