Киноафиша Калуги
Кинотеатры
Синема Стар ТК "21 век"
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар ТК "21 век"»
Торговый центр
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
18:20
от 650 ₽
21:00
от 650 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
14:45
от 450 ₽
19:20
от 650 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:30
от 450 ₽
17:10
от 650 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
16:00
от 550 ₽
21:45
от 650 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:10
от 350 ₽
11:20
от 350 ₽
13:40
от 450 ₽
