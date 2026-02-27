Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар ТК "21 век"»

Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар ТК "21 век"»

Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
18:20 от 650 ₽ 21:00 от 650 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:45 от 450 ₽ 19:20 от 650 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:30 от 450 ₽ 17:10 от 650 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
16:00 от 550 ₽ 21:45 от 650 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:10 от 350 ₽ 11:20 от 350 ₽ 13:40 от 450 ₽
