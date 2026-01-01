Оповещения от Киноафиши
Кинотеатры Синема Стар ТК "21 век" Фотографии кинотеатра Синема Стар ТК "21 век"

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
