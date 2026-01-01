Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
