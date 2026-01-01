ТРЦ «ХХI Век» - это популярный торгово-развлекательный центр Калуги площадью более 25 тысяч квадратных метров. ТРЦ «ХХI Век» представляет собой трехуровневый комплекс с террасой с более чем 70 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и детской развлекательной зоной. ТРЦ «ХХI Век» расположен при въезде в город, на пересечении улицы Гагарина и улицы Кирова, в непосредственной близости от площади Мира.

На территории торгово-развлекательного центра «ХХI Век» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (O’STIN, Carlo Pazolini, «5 кармаNов», Chester, Westland, «Стильпарк», befree, Elis, Baon, Born, Orby, oodji, Paolo Conte, Lady Collection, ECCO, Cleanelly, Luhta, MILAVITSA, Giovanni Botticelli, «Линии любви», Gulliver, CHOUPETTE, Antonio Biaggi, LIME, Rieker, Bambinizon, Gizia, Olsen, Rolada, M.Reason, Daddy for man, Mani fest, Lova, Bags, INFINITO, «Цветной», Ponpea, Candy mix, Opticland и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («ТЕРВОЛИНА» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб», «Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров (Mothercare, IQTOY.Правильные игрушки» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны (SUNLIGHT, Pandora, «Золотой» и др.), магазины часов и очков (Swatch, «Мир часов» и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Евросеть», «Tele2 Россия», «МегаФон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжный салон «Читай-город», цветочный магазин, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, ателье, концертная касса, авиакасса, магазин GAMEZONE, банкоматы («Газпромбанк», «Форабанк» и др.), салон оптики, химчистка «Диана», аптека «Айболит» и платёжные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «ХХI Век» функционируют современный девятизальный кинотеатр сети «Синема Стар», продовольственный супермаркет, супермаркеты бытовой техники и электроники («Технопарк», «НОУ-ХАУ» и др.), супермаркет детских товаров «Детский мир» и детский игровой центр.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Макдональдс», «Баскин Роббинс», «33 Пингвина», «Ташир пицца», Yogumi, «Кофейная Кантата» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «ХХI Век» есть платная подземная автомобильная парковка (стоимость: первые 15 минут бесплатно, далее - 35 рублей/час).

Адрес:

г. Калуга, ул. Кирова, д. 1

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «ХХI Век» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРЦ 21 век»

на автобусах № 3, 4, 20, 21, 22, 27, 30, 33, 33, 36, 41, 42, 75, 77, 91, 92, 93

на троллейбусах № 3, 13, 18

на маршрутных такси№ 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 43, 63, 71, 72, 73, 74, 80

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Гостиница Калуга»

на автобусах № 8, 9, 10, 17, 33, 62, 82

на троллейбусах № 8, 9, 10, 17

на маршрутных такси № 80, 81

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «ХХI Век»: 10.00 – 21.00

Кинотеатр «Синема Стар»: с 10.00 до начала последнего сеанса