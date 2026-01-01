Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Калуги Кинотеатры Синема Стар ТК "21 век" ТРЦ «ХХI Век»

ТРЦ «ХХI Век»

ТРЦ «ХХI Век»
Адрес
г. Калуга, ул. Кирова, д. 1
Показать на карте

ТРЦ «ХХI Век» - это популярный торгово-развлекательный центр Калуги площадью более 25 тысяч квадратных метров. ТРЦ «ХХI Век» представляет собой трехуровневый комплекс с террасой с более чем 70 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и детской развлекательной зоной. ТРЦ «ХХI Век» расположен при въезде в город, на пересечении улицы Гагарина и улицы Кирова, в непосредственной близости от площади Мира.

На территории торгово-развлекательного центра «ХХI Век» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (O’STIN, Carlo Pazolini, «5 кармаNов», Chester, Westland, «Стильпарк», befree, Elis, Baon, Born, Orby, oodji, Paolo Conte, Lady Collection, ECCO, Cleanelly, Luhta, MILAVITSA, Giovanni Botticelli, «Линии любви», Gulliver, CHOUPETTE, Antonio Biaggi, LIME, Rieker, Bambinizon, Gizia, Olsen, Rolada, M.Reason, Daddy for man, Mani fest, Lova, Bags, INFINITO, «Цветной», Ponpea, Candy mix, Opticland и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («ТЕРВОЛИНА» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб», «Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров (Mothercare, IQTOY.Правильные игрушки» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны (SUNLIGHT, Pandora, «Золотой» и др.), магазины часов и очков (Swatch, «Мир часов» и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Евросеть», «Tele2 Россия», «МегаФон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжный салон «Читай-город», цветочный магазин, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, ателье, концертная касса, авиакасса, магазин GAMEZONE, банкоматы («Газпромбанк», «Форабанк» и др.), салон оптики, химчистка «Диана», аптека «Айболит» и платёжные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «ХХI Век» функционируют современный девятизальный кинотеатр сети «Синема Стар», продовольственный супермаркет, супермаркеты бытовой техники и электроники («Технопарк», «НОУ-ХАУ» и др.), супермаркет детских товаров «Детский мир» и детский игровой центр.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Макдональдс», «Баскин Роббинс», «33 Пингвина», «Ташир пицца», Yogumi, «Кофейная Кантата» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «ХХI Век» есть платная подземная автомобильная парковка (стоимость: первые 15 минут бесплатно, далее - 35 рублей/час).

Адрес:
г. Калуга, ул. Кирова, д. 1

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «ХХI Век» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРЦ 21 век»

  • на автобусах № 3, 4, 20, 21, 22, 27, 30, 33, 33, 36, 41, 42, 75, 77, 91, 92, 93
  • на троллейбусах № 3, 13, 18
  • на маршрутных такси№ 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 43, 63, 71, 72, 73, 74, 80

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Гостиница Калуга»

  • на автобусах № 8, 9, 10, 17, 33, 62, 82
  • на троллейбусах № 8, 9, 10, 17
  • на маршрутных такси № 80, 81

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «ХХI Век»: 10.00 – 21.00
Кинотеатр «Синема Стар»: с 10.00 до начала последнего сеанса

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше