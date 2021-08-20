Кинотеатр «Синема Стар XXI век» в Калуге расположен на 3 этаже торгового центра ТРЦ «Калуга XXI Век», по адресу Кирова, 1.
В мультиплексе два кинозала, каждый из которых рассчитан на 144 посадочных места.. Постоянных зрителей больше всего привлекает качественное техническое оборудования и современный дизайн. Каждый зал оснащен звуковой системой DolbyDigitalSurround EX и проекционным оборудованием от компании Cinemeccanica, которое позволяет просматривать кино в 3D формате.
В просторном фойе посетители смогут запастись напитками и разнообразными закусками, все это предлагает кинобар. На мягких диванах и креслах можно расслабиться и отдохнуть в ожидании своего сеанса.
Территория торгового центра имеет собственную парковку для автомобилей.
Каждый день, на все сеансы, скидка на групповые посещения: от 10 человек - скидка 10%, от 15 человек - 15%, от 20 человек - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
При предъявлении студенческого билета очного отделения скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 16:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.