Киноафиша Калуги Кинотеатры Синема Стар ТК "21 век"

Синема Стар ТК "21 век"

Калуга
Адрес
г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
Показать на карте
Телефон

8 (4842) 74-90-70

Позвонить
Билеты от 350 ₽
Сеть

Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ «ХХI Век»

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар XXI век» в Калуге расположен на 3 этаже торгового центра ТРЦ «Калуга XXI Век», по адресу Кирова, 1.

В мультиплексе два кинозала, каждый из которых рассчитан на 144 посадочных места.. Постоянных зрителей больше всего привлекает качественное техническое  оборудования и современный дизайн. Каждый зал оснащен звуковой системой DolbyDigitalSurround EX и проекционным оборудованием от компании Cinemeccanica,  которое позволяет просматривать кино в 3D формате.

В просторном фойе посетители смогут запастись напитками и разнообразными закусками, все это  предлагает кинобар.  На мягких диванах и креслах можно расслабиться и отдохнуть в ожидании своего сеанса.

Территория торгового центра имеет собственную парковку для автомобилей.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
6.0 Оцените
22 голоса
Билеты от 350 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Стар ТК "21 век"
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
18:20 от 650 ₽ 21:00 от 650 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
14:45 от 450 ₽ 19:20 от 650 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 2 сеанса
12:30 от 450 ₽ 17:10 от 650 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 2 сеанса
16:00 от 550 ₽ 21:45 от 650 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

zrcr 20 августа 2021, 20:44
Цены уже как за приличный кинотеатр IMAX
User 14 февраля 2026, 00:17
Будуте ли вы показывать Кино Stray kids??? Многие люди ждут
Скидки в кинотеатре
Скидка группам

Каждый день, на все сеансы, скидка на групповые посещения: от 10 человек - скидка 10%, от 15 человек - 15%, от 20 человек - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Студентам

При предъявлении студенческого билета очного отделения скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 16:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Счастливый вторник

Цена билета на 2D фильмы - 150 рублей, на 3D - 170 рублей. Специальная цена «киновторника» не действует в премьерную неделю фильма. Данная акция действует только в рабочие вторники. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Фильмы в кинотеатре Синема Стар ТК "21 век"

Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
18:20 от 650 ₽ 21:00 от 650 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:45 от 450 ₽ 19:20 от 650 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:30 от 450 ₽ 17:10 от 650 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
