Кинотеатр «Синема Стар XXI век» в Калуге расположен на 3 этаже торгового центра ТРЦ «Калуга XXI Век», по адресу Кирова, 1.



В мультиплексе два кинозала, каждый из которых рассчитан на 144 посадочных места.. Постоянных зрителей больше всего привлекает качественное техническое оборудования и современный дизайн. Каждый зал оснащен звуковой системой DolbyDigitalSurround EX и проекционным оборудованием от компании Cinemeccanica, которое позволяет просматривать кино в 3D формате.



В просторном фойе посетители смогут запастись напитками и разнообразными закусками, все это предлагает кинобар. На мягких диванах и креслах можно расслабиться и отдохнуть в ожидании своего сеанса.



Территория торгового центра имеет собственную парковку для автомобилей.