Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Расписание сеансов кинотеатра «Центральный»
Расписание сеансов кинотеатра «Центральный»
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20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
День рождения
драма
2025, Греция / Нидерланды / Испания
2D
17:05
от 250 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
11:40
от 200 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
14:50
от 250 ₽
19:00
от 300 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
13:05
от 200 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
21:15
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
День рождения
Отзывы
2025, Греция / Нидерланды / Испания, драма
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