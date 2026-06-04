Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Калуги Кинотеатры Центральный Расписание сеансов кинотеатра «Центральный»

Расписание сеансов кинотеатра «Центральный»

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
День рождения
День рождения драма 2025, Греция / Нидерланды / Испания
2D
17:05 от 250 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
11:40 от 200 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
14:50 от 250 ₽ 19:00 от 300 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
13:05 от 200 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
21:15 от 300 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
День рождения
День рождения
2025, Греция / Нидерланды / Испания, драма
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
Хлопок, шелк, лен или бамбук: на каком постельном белье комфортнее спать в летнюю жару — и никакой кондиционер не нужен
Сосед привез навоз, а с ним и медведку? Агроном раскрыла, как спасти участок от вредителей – никакие бархатцы не помогут
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Сулейман посредственный, Хюррем как бочка: еще одна Роксолана катком проехалась по «Великолепному веку»
3 непредсказуемых мини-сериала для «пижамного» вечера пятницы: останетесь дома и ни разу не пожалеете
После этих сериалов хочется стереть память и посмотреть их заново: 3 российских хита последних лет — невозможно оторваться до финала
«Пускай все слышат – это моя дача. И тест тоже»: вспомните 6 шедевров советского кино по кадрам с грядок да огородов?
Росомаху Джекмана убьют в «Судном дне», но лить слезы не стоит: новый, молодой, тестостероновый Логан во всем превосходит предшественника
Новый «Шрек 5» еще не вышел, а интернет уже обсуждает тайну Чарминга: все дело в его поразительном сходстве с Фионой — брат, сын, дядя, отец?
«Первый отдел» на паузе — а Шибанов сказал «пока» зрителям НТВ: теперь он на «России» в новом ретродетективе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше