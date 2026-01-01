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Скоро в прокате «Зверолюция»
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Кинотеатры рядом
750
метров
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
5
1.1
км
Синема Стар ТК "21 век"
ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
5
2
км
АрлеКино
ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
5
2.3
км
Кинозал ИКЦ
ул. Октябрьская, 17а
5
4.8
км
Кинозал ДК «Малинники»
пер. Малинники, 20
5
38.1
км
Восьмерка
ул. Ленина, 37
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
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2026, США, ужасы, фантастика
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2026, США, комедия, драма
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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Дени и Мэни в кино!
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2026, Россия, комедия
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2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
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2026, Россия, комедия
Космическая Машка
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2026, Россия, комедия
Обсессия
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2025, США, ужасы
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