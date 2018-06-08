Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Калуга, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Калуги
Кинотеатры
Центральный
Отзывы о кинотеатре Центральный
Отзывы о кинотеатре Центральный
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Центральный
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
BelKa
8 июня 2018, 17:44
Оценка
Не хватает онлайн заказов билетов
8 июня 2018, 17:44
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 июня 2018, 11:55
в ответ на сообщение
BelKa от 8 июня 2018, 17:44
Добрый день! Согласны с вами, но, к сожалению, эта опция доступна пока не во всех кинотеатрах.
13 июня 2018, 11:55
0
0
Ответить
Илья Любимов
15 апреля 2021, 17:16
Здравствуйте, я хотел задать вопрос. Студенческие работают?
Желательно ответить прошу быстро
15 апреля 2021, 17:16
0
0
Ответить
Владислав Журавский
13 января 2022, 17:39
Оценка
Сам кинотеатр то не плохой, но организация \"никакущая\". Телефон указанный в приложении Киноафиша для бронирования крайне редко работает, вернее работает всегда, но его просто не берут(4 звонка за день сделал), а телефон из Гугла ведёт на писк в трубке. Потому билеты очень тяжело купить и приходится ходить в другие места. Сервис поправьте и цены кинотеатру не будет.
13 января 2022, 17:39
0
0
Ответить
Ольга Ашурова
3 января 2023, 22:30
Оценка
Это просто жесть!!!Центр города!!!Гардероб зимой закрыт,куртки с собой в зал!!!Ни автоматов попить,ни фудкорта,ни попкорна...Допотопные унитазы,с зловонным запахом в подвальном помещение,где кратковременно отключают свет...Нумерация мест почти отсутствует...Качество показа и звука далеки от идеала...В зале прохладно,наверное, по этому куртки с собой)))
3 января 2023, 22:30
0
0
Ответить
Nasti Chi
5 июня 2023, 23:24
Оценка
😕
5 июня 2023, 23:24
0
0
Ответить
Nasti Chi
5 июня 2023, 23:43
Оценка
Добрый вечер, сегодня вечером хотели попасть в кино с сестрой, но так получилось опоздали и нам сказали, что выключили кинопоказ, тем самым объясняя, что кроме нас никого не было, в итоге так и не попали на просмотр фильма. Оплата была произведена по банковской карте через приложение, а вернуть денежные средства не удалось! Крайне не довольны, одно возмущение у персонала, на повышенном тоне разговаривают, кроме кассира, которая попыталась как-то решить эту ситуацию. Больше нет никакого желания идти в этот кинотеатр.
5 июня 2023, 23:43
0
0
Ответить
Маргарита Богдановна
12 марта 2024, 18:26
Очень хороший кинотеатр!☺️
12 марта 2024, 18:26
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Синема Стар ТК "21 век"
3 комментария
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
19 комментариев
АрлеКино
6 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
День рождения
Отзывы
2025, Греция / Нидерланды / Испания, драма
С июня без MAX будет сложнее? Что изменится для тех, кто не установил новый мессенджер — кажется, гайки закручивают еще сильнее
Хлопок, шелк, лен или бамбук: на каком постельном белье комфортнее спать в летнюю жару — и никакой кондиционер не нужен
В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
«Первый отдел» на паузе — а Шибанов сказал «пока» зрителям НТВ: теперь он на «России» в новом ретродетективе
Новый «Шрек 5» еще не вышел, а интернет уже обсуждает тайну Чарминга: все дело в его поразительном сходстве с Фионой — брат, сын, дядя, отец?
«Пускай все слышат – это моя дача. И тест тоже»: вспомните 6 шедевров советского кино по кадрам с грядок да огородов?
После этих сериалов хочется стереть память и посмотреть их заново: 3 российских хита последних лет — невозможно оторваться до финала
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Сулейман посредственный, Хюррем как бочка: еще одна Роксолана катком проехалась по «Великолепному веку»
«Прикол для всех металюг»: серию с рок-отсылками «Маши и Медведя» посмотрели более 100 млн раз — взрослые визжат от восторга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Желательно ответить прошу быстро
Авторизация по e-mail