ТРЦ «Московский» - крупный торгово-развлекательный центр Калуги, который представляет из себя шестиуровневый комплекс, состоящий из помещений торгового и офисного назначения, а также двухуровневой подземной парковки. ТРЦ «Московский» расположен в районе Московской площади, на пересечении нескольких улиц - Московской, Билибина и Глаголева, которые имеют прямой доступ к выезду на трассу «Москва-Киев», рядом с остановками городского общественного транспорта, автостанцией и железнодорожным вокзалом.

На территории торгово-развлекательного центра «Московский» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («Империя Сумок», Бутик SL, «Rendez-Vous», Vitasport, «Кари», «Берконти», Bestia, «Паоло Конти» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины мебели и товаров для дома («ТЕРВОЛИНА» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Мастерская подарков», «Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров («Детский стиль», «Акула», Fashion kids, De Sallito, Baby-Style, «IQTOY.Правильные игрушки» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Белорусская косметика и парфюмерия», SunProf cosmetics и др.), ювелирные салоны (ювелирный дом «Кристалл», «Московский ювелирный завод» и др.), магазины часов и очков («Мир часов» и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Tele2 Россия», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжный салон «Букварь», цветочный магазин, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, ногтевая студия Margaret, магазин спортивного питания, салон красоты «Точка красоты», банкоматы («Газпромбанк», «Форабанк» и др.), салон оптики Linza40.ru, химчистка, аптека А5, магазины «Оранжевый слон», NOGI v RUKI, «8 район», «Звенящие кедры», церковная Лавка «Спас», «Втренде», «Милабель», Bijoux, «Белый Лис», «Травы Кавказа», «Воздушные шары», «Выбражуля», Dzintars и платёжные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «Московский» функционируют современный многозальный кинотеатр «Арлекино», продовольственный супермаркет «Верный», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивных товаров SPORTY, гипермаркет секонд хенд&сток «Модный город», детская игровая зона «Тайна Джунглей» (батут, игровой лабиринт с сухим бассейном и горки), супермаркет мебели и товаров для дома «Много Мебели», интерактивный аттракцион 5D Vtonuse и Wellness-центр для женщин.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («СушиШоп», Subway, пиццерия Pizza Brava!, кофейня «Сны любимого кота», русская блинная «С боку припёка!», «Крошка-картошка» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Московский» есть платная двухуровневая автомобильная парковка на 500 машиномест (первые 2 часа бесплатно).

Адрес:

г. Калуга, ул. Глаголева, д. 3

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Московский» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Московской улице, улице Билибина или улице Глаголева до остановки «ТРЦ «Московский»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Московский»: 10.00 – 21.00;

Супермаркет «Верный»: 09.00 – 22.00;

Кинотеатр «Арлекино»: 09.00 – 03.00;

Паб «Овертайм»: 12.00 – 01.00.