Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Калуги Кинотеатры АрлеКино ТРЦ «Московский»

ТРЦ «Московский»

ТРЦ «Московский»
Адрес
г. Калуга, ул. Глаголева, д. 3
Показать на карте
Телефон

+7 (4842) 21-18-88

Позвонить

ТРЦ «Московский» - крупный торгово-развлекательный центр Калуги, который представляет из себя шестиуровневый комплекс, состоящий из помещений торгового и офисного назначения, а также двухуровневой подземной парковки. ТРЦ «Московский» расположен в районе Московской площади, на пересечении нескольких улиц - Московской, Билибина и Глаголева, которые имеют прямой доступ к выезду на трассу «Москва-Киев», рядом с остановками городского общественного транспорта, автостанцией и железнодорожным вокзалом.

На территории торгово-развлекательного центра «Московский» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («Империя Сумок», Бутик SL, «Rendez-Vous», Vitasport, «Кари», «Берконти», Bestia, «Паоло Конти» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины мебели и товаров для дома («ТЕРВОЛИНА» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Мастерская подарков», «Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров («Детский стиль», «Акула», Fashion kids, De Sallito, Baby-Style, «IQTOY.Правильные игрушки» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Белорусская косметика и парфюмерия», SunProf cosmetics и др.), ювелирные салоны (ювелирный дом «Кристалл», «Московский ювелирный завод» и др.), магазины часов и очков («Мир часов» и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Tele2 Россия», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжный салон «Букварь», цветочный магазин, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, ногтевая студия Margaret, магазин спортивного питания, салон красоты «Точка красоты», банкоматы («Газпромбанк», «Форабанк» и др.), салон оптики Linza40.ru, химчистка, аптека А5, магазины «Оранжевый слон», NOGI v RUKI, «8 район», «Звенящие кедры», церковная Лавка «Спас», «Втренде», «Милабель», Bijoux, «Белый Лис», «Травы Кавказа», «Воздушные шары», «Выбражуля», Dzintars и платёжные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «Московский» функционируют современный многозальный кинотеатр «Арлекино», продовольственный супермаркет «Верный», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивных товаров SPORTY, гипермаркет секонд хенд&сток «Модный город», детская игровая зона «Тайна Джунглей» (батут, игровой лабиринт с сухим бассейном и горки), супермаркет мебели и товаров для дома «Много Мебели», интерактивный аттракцион 5D Vtonuse и Wellness-центр для женщин.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («СушиШоп», Subway, пиццерия Pizza Brava!, кофейня «Сны любимого кота», русская блинная «С боку припёка!», «Крошка-картошка» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Московский» есть платная двухуровневая автомобильная парковка на 500 машиномест (первые 2 часа бесплатно).

Адрес:
г. Калуга, ул. Глаголева, д. 3

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Московский» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Московской улице, улице Билибина или улице Глаголева до остановки «ТРЦ «Московский»

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Московский»: 10.00 – 21.00;
Супермаркет «Верный»: 09.00 – 22.00;
Кинотеатр «Арлекино»: 09.00 – 03.00;
Паб «Овертайм»: 12.00 – 01.00.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше