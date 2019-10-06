Оповещения от Киноафиши
АрлеКино
Саша Гордей
6 октября 2019, 13:56
Оценка
Зал маленький , на фильмы 16+ не пускают 15 летних ребят , кафе нормальных нет , туалет работает через раз и персонал ужасный и хамит !
6 октября 2019, 13:56
0
1
Ответить
marusyfoma
1 ноября 2019, 18:19
Оценка
Сегодня 1 ноября купила онлайн билеты на сеанс в 15:40 на Семейку Аддамс.В афише указано что этот сеанс 2D,а на месте оказалось что 3D.Настроение испорчено,не люблю эти очки и ребенку в рих тяжеловато сидеть весь сеанс
1 ноября 2019, 18:19
0
0
Ответить
Ирина Новикова
11 февраля 2023, 18:07
Оценка
Замечательный кинотеатр, рядом с домом. Ходили на фильм с детьми, все понравилось, экран, звук, удобные кресла. Рядом с залами три эвакуационных выхода, туалет рядом, есть небольшое кафе.
11 февраля 2023, 18:07
0
0
Ответить
Виктория Нижник
5 января 2024, 22:23
Оценка
Очень крутой фильм который тронет вас)
5 января 2024, 22:23
0
0
Ответить
Виктория Нижник
5 января 2024, 22:23
Оценка
Крутяяк
5 января 2024, 22:23
0
0
Ответить
Виктория Нижник
5 января 2024, 22:23
Оценка
Советую
5 января 2024, 22:23
0
0
Ответить
