Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «История игрушек 5»
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Киноафиша Калача
Подборки фильмов в прокате
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня
10 фильмов
Ужасы перед сном
1 фильм
Российское кино
2 фильма
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Остросюжетное кино!
8 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
14 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
4 фильма
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
7 фильмов
Основано на реальных событиях
4 фильма
Наше кино!
12 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
602
Сумерки. Сага. Затмение
5 ноября 2026
416
Очень страшное кино 6
18 июня 2026
315
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
10 декабря 2026
193
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
11 февраля 2027
186
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
8.9
Котята учатся летать
8.8
Проект «Конец света»
8.8
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
8.8
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Даже вопросы про Крым так не отпугивают мошенников: простой, но рабочий метод борьбы от эксперта по кибербезопасности
Почему нельзя хранить яйца на дверце холодильника: 99% хозяек совершают эту грубую ошибку каждый день
Натираю лаврушкой унитаз – не нарадуюсь результату: элементарный лайфхак для экономных хозяек
«Дети к этому идут всю свою жизнь»: Цискаридзе зовет россиян на «последний звонок» своих талантливых учениц-балерин
Известный режиссер снял нового «Тёмного рыцаря» с Арми Хаммером и боевик уже запретили немцы
«Ликвидация», конечно, вне конкуренции, но у Машкова минимум 12 ролей не хуже: угадаете 5 без ошибок и подсказок? (тест)
Если вы в восторге от «Метода», «Фишера» и «Чикатило», добавьте эти 5 сериалов в список на ближайшие выходные — жутко интересно
Летний тест для любителей кино СССР: угадайте 5 фильмов по легкому платью героини
«Зайцам» этот тест не пройти, а вот у остальных есть шансы: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с трамваем
«Ликвидация», конечно, хороший сериал, но даже в нем нашелся ляп: многие его не замечают, а вот моряки – на раз-два
Почему хоббиты никогда не носили обувь: оказывается, Толкин спрятал ответ в книге, но миллионы фанатов его даже не заметили
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