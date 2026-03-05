Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Спасти бессмертного Расписание сеансов Спасти бессмертного, 2026 в Изобильном

Расписание сеансов Спасти бессмертного, 2026 в Изобильном

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 сб 7 пн 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Спасти бессмертного»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д" г. Изобильный, ул. Красная, 6
2D
15:40
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
