Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск»
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Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Хитрый койот
Мультяшный Койот подает в суд на корпорацию "Акме", что выливается в ожесточенное юридическое разбирательство
боевик, приключения, анимация
2026, США
8.0
Билеты
Охота на императора
Историческая мелодрама, действие которой разворачивается в захваченной Наполеоном Москве
исторический
2026, Россия
6.0
Билеты
Край чудес
Российский мультик для всей семьи о молодом художнике, который попадет в сказочный мир
анимация
2026, Россия
0.0
Билеты
Мой папа - медведь 2
Продолжение семейной комедии о девочке Маше и ее отце
комедия, семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Миа и монстры
Девочка Мия попадает в необыкновенную школу и пытается примирить два разных мира
приключения, анимация, комедия
2026, Австрия / Германия / Испания
7.0
Билеты
Донесение особой важности
драма
2026, Россия
0.0
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