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Фильмы в прокате в Изобильном

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Хитрый койот
Хитрый койот Мультяшный Койот подает в суд на корпорацию "Акме", что выливается в ожесточенное юридическое разбирательство
боевик, приключения, анимация 2026, США
8.0
Билеты
Охота на императора
Охота на императора Историческая мелодрама, действие которой разворачивается в захваченной Наполеоном Москве
исторический 2026, Россия
6.0
Билеты
Край чудес
Край чудес Российский мультик для всей семьи о молодом художнике, который попадет в сказочный мир
анимация 2026, Россия
0.0
Билеты
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2 Продолжение семейной комедии о девочке Маше и ее отце
комедия, семейный 2026, Россия
0.0
Билеты
Миа и монстры
Миа и монстры Девочка Мия попадает в необыкновенную школу и пытается примирить два разных мира
приключения, анимация, комедия 2026, Австрия / Германия / Испания
7.0
Билеты
Донесение особой важности
драма 2026, Россия
0.0
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Стиралка больше не скачет как угорелая при отжиме: помогла обычная пластиковая бутылка (теперь стоит как вкопанная)
Чем дешевое сливочное масло из «Светофора» отличается от такого же в других магазинах: «выпечка любая получается»
Иконка «5 жи» на экране — не показатель: как включить 5G на смартфоне Android в России (и что делать, если интернет так и не ускорился)
Советское кино вас любит. Где-то в глубине души: проверьте, узнаете ли фильм по одной романтической фразе? (тест)
«В чём сила, брат?» — в памяти 100%: попробуйте узнать 6 фильмов Балабанова по одной фразе (тест)
Современные дети посмотрели «Гостью из будущего» и рассмеялись: Вертер «с походкой паралитика» вызывает испанский стыд
37 200 000 рублей за выходные: голливудская новинка стала №1 в российском прокате — люди выходят из зала с «потрясающими эмоциями»
«Хорошие сапоги, надо тест проходить»: вспомните 5 фильмов СССР по герою в осенней обуви
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15 фильмов 2026 года на любой вкус в хорошем качестве — если снова открыли онлайн-кинотеатр и не знаете, что смотреть
Серсея, Оленна, испытание поединком и сардаукары: «Трудно быть богом» взял лучшее у «Игры престолов» и «Дюны» — нашел целых 8 примеров
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