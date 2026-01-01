Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Изобильный, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Рейтинг кинотеатров Изобильного
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
1
Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"
ул. Красная, 6
9 отзывов
Всего 1 столовая ложка в омлет — и он не опустится, даже когда остынет: теперь каждое утро так делаю
За 5 минут вывожу подсолнечное масло на чистую воду: помогают салфетка, йод и морозилка — делюсь 3 крутыми тестами
Мама научила лить 2 капли йода в унитаз: теперь экономлю 50 000 рублей в год (и соседи – тоже)
У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны
Агент Лэнди знал в лицо мясника из Бей-Харбор: Декстера раскрыли уже во 2 сезоне — пересмотрел спустя годы и нашел 6 «улик»
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?
На НТВ вышел новый детектив – это «просто шедевр»: можно включить в ожидании «Первого отдела 6»
«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
«У него же тупое лицо», а тест на знание ролей пройдут только эрудиты: угадаете фильм со Смирновым по 1 фото?
Секрет исчезнувших пирамид: почему в СССР молоко продавали в треугольных пакетах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667