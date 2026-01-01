Кому с июля положена скидка 50% на коммуналку: проверьте, есть ли вы в этом списке

Каждое утро начинается не с кофе, а с назойливых звонков с номера 900: как понять, что это Сбер, а не мошенники?

Линолеум и паркет — прошлый век: в 2026-м кладут только это покрытие — не мнется и воды не боится

Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)

В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)

Даже в Северной Корее не смогли устоять: 2 советских фильма стали там настоящим культурным феноменом — местные знают их наизусть

До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем

«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести

Наследник Наруто, батя Сон Джин-у: культовое аниме возвращается спустя 9 лет – теперь про «Соло прокачку» зрители даже не вспомнят

Гав-гав тест: попробуйте узнать 6 фильмов СССР по кадру с собакой — возможен острый приступ умиления