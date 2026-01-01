Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"
ул. Красная, 6
700 метров
Современник
Россия, Ставропольский край, Изобильненский городской округ, посёлок городского типа Солнечнодольск, Молодёжная улица, 6
18.8 км
Россия
ул. Ленина, 123
37.1 км
Ставропольский региональный многопрофильный колледж
Ставропольский край, г Ставрополь, пр-кт Юности, 3
39.2 км
3D Мир
ул. Карла Маркса, 187
40.2 км
Ставрополец
ул. Трунова, 71
40.9 км
Этажи
ул. Ленина, 251
42.4 км
Салют Центр
просп. Карла Маркса, 53, ТРЦ «Европейский»
42.5 км
ГБУК СК "СКВП"
проспект Карла Маркса, 15
42.5 км
Салют Юг
ул. 50 лет ВЛКСМ, 1
43.3 км
Синема Парк Космос
ул. Доваторцев, 75А, Магацентр «Коsмос»
45.5 км
Звездный
Ставропольский край, село Красногвардейское, ул. Ленина, 46
54 км
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