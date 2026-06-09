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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"»
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Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
14:20
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
13:00
16:05
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:00
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
19:00
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
17:25
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
11:25
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
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