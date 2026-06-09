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Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"»

Завтра 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
14:20
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
13:00 16:05
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:00
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
19:00
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
17:25
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
11:25
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
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