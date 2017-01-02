Оповещения от Киноафиши
Изобильный, RU
Киноафиша Изобильного
Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"
Отзывы о кинотеатре Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"
Отзывы о кинотеатре Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"
Отзывы о кинотеатре Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"
Румата Эсторская
2 января 2017, 12:23
Сегодня, 2 января, гуляя по парку, решили сходить в кино, благо шли мимо. Походим к кассе, заказываем два билета на премьерного Викинга, на 14-30. Ответ кассира обескуражил: "Приходите позже ВДРУГ придёт кто-то ещё, а билеты мы продаём ПО ПОРЯДКУ!" На вопрос, что за порядок такой, вразумительного ответа получено не было, и мы поехали в кино, в Ставрополь, по дороге купив электронный билет в понравившийся кинотеатр, на удобный сеанс. А что? Ведь в 21 веке живём!
2 января 2017, 12:23
1
0
Ответить
Елена Пучкова
8 июня 2018, 23:18
1 июня!Праздник для детей!Но продумано не все(((К сожалению столкнулась с проблемой-ребенок захотел в туалет и поблизости был только ДК.Попросились зайти ПЛАТНО,объяснив,что ребенку очень надо....на что нам ответили..."Вы что???Вы в краску вымазаны!Вы думали когда обсыпались?Я тут задыхаться должна что ли?"(Напомню,Детский праздник с красками на основе пищевых красителей)Так ЭТА мадам нас и не впустила....Конечно,мне хотелось сказать пару ласковых,да воспитание не позволяет..И вот после такого отношения я даже бесплатно в ДК ни ногой!!!!!Люди сходят с ума!Нет даже к детям любви,а все нас,молодежь,обвиняют в неправильном воспитании...
8 июня 2018, 23:18
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 июня 2018, 11:57
в ответ на сообщение
Елена Пучкова от 8 июня 2018, 23:18
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв. Очень жаль, что вы столкнулись с такой ситуацией.
13 июня 2018, 11:57
0
0
Ответить
Анастасия Гостева
19 июня 2019, 07:57
Оценка
Кинотеатр очень понравился. Обслуживание хорошее. Советую сходить. Думаю в ближайшее время ещё раз сходить с ребёнком.
19 июня 2019, 07:57
0
1
Ответить
Полина Пак
27 июня 2019, 22:24
Оценка
27 июня 2019, 22:24
1
0
Ответить
Полина Пак
27 июня 2019, 22:35
Оценка
Очень ужасный кинотеатр..
27 июня 2019, 22:35
0
0
Ответить
Полина Пак
28 июня 2019, 00:17
Оценка
Ужазнооо
28 июня 2019, 00:17
0
0
Ответить
Валерий Турченко
23 февраля 2020, 22:36
Оценка
Пошел на "Джентльмены", вечерний сеанс(и единственный за день), цена на билеты и так завышенная. Так еще нужно было, чтобы набрали 4-х человек, когда В НОРМАЛЬНЫХ КИНОТЕАТРАХ ДОСТАТОЧНО 1-ГО! Извинились и попросили прийти завтра. Уж извините, я лучше или на билет в Ставрополе потрачу, или буду дома в 4К
23 февраля 2020, 22:36
0
0
Ответить
mirotvorez90
8 января 2026, 21:44
Оценка
ГДЕ КНОПКА "КУПИТЬ" БИЛЕТ???????????????????????
8 января 2026, 21:44
1
0
Ответить
