Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"

Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"

Изобильный
Адрес
г. Изобильный, ул. Красная, 6
Показать на карте
Телефон

88654528104 / касса

Позвонить
Расписание
Бар
Кафе
Игровая зона
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
7.4 Оцените
10 голосов
Расписание
Расписание сеансов в кинотеатре Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
12:00 ...
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 2 сеанса
13:55 21:15 ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
10:00 ...
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
15:40 ...
Отзывы о кинотеатре

Полина Пак 27 июня 2019, 22:24
Ужасно... Мы пришли смотреть в кинотеатр фильм про люди икс и мы спросили у касиршы а вы нас сможете пропустить на фильм " проклятие… Читать дальше…
Елена Пучкова 8 июня 2018, 23:18
1 июня!Праздник для детей!Но продумано не все(((К сожалению столкнулась с проблемой-ребенок захотел в туалет и поблизости был только ДК.Попросились… Читать дальше…
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Кинозал МКУ ИМО СК "ЦК и Д"

Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:00
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:55 21:15
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00
