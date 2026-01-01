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Скоро в прокате «Проект У»
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В чужой шкуре
Расписание В чужой шкуре (2026) в Ижевске на сегодня
Расписание В чужой шкуре (2026) в Ижевске на сегодня
В чужой шкуре
анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
2026 / США / Испания
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Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Интерстеллар
Рецензия
Отзывы
2014, США / Великобритания, фантастика
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Миа и монстры
Отзывы
2026, Австрия / Германия / Испания, приключения, анимация, комедия
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
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