Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм 2, 2025 в Ижевске

Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм 2, 2025 в Ижевске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек-бензопила. Фильм 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Ижевск г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
17:00 от 550 ₽
