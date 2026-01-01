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Расписание Мечтать не вредно (2026) в Ижевске на сегодня

Мечтать не вредно
Мечтать не вредно Два одержимых баскетболом неудачника решают стать спортивными агентами комедия, спорт, биография, мелодрама 2026 / Франция / Канада
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Вся информация о фильме
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Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
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Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
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Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Интерстеллар
Интерстеллар
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Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Миа и монстры
Миа и монстры
2026, Австрия / Германия / Испания, приключения, анимация, комедия
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