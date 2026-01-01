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Киноафиша Фильмы Мангул Расписание сеансов Мангул, 2025 в Ижевске

Расписание сеансов Мангул, 2025 в Ижевске

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
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