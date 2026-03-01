Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Убежище Расписание сеансов Убежище, 2026 в Ижевске 4 марта 2026

Расписание сеансов Убежище, 4 марта 2026 в Ижевске

Киномакс г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
23:00 от 400 ₽
Синема 5 Ижевск г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
14:30 от 450 ₽
