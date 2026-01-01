Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Ижевск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Убежище
Расписание Убежище (2026) в Ижевске на сегодня
Расписание Убежище (2026) в Ижевске на сегодня
Убежище
Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым
боевик, триллер
2026 / США
Смотреть трейлер
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Хитрый койот
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Охота на императора
Написать отзыв
2026, Россия, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Астрал 6: Они уже здесь
Отзывы
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Между нами, девочками
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мой папа - медведь 2
Написать отзыв
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Грибы любят эту специю, а не черный перец: всего одна щепотка — и аромат стоит такой, что невозможно устоять
Узнала, как норвежцы отапливают дома — без труб и радиаторов: тепло сохраняется, даже если за окном −40
Громоздкую сушилку для посуды у раковины больше не ставят: покупают в Fix Price крутую замену за 80 рублей
Китайские «Пятьдесят оттенков серого» уже в топах Netflix: 2,4 млн просмотров за 5 дней — и это только разгон
17 лет фанаты «Атаки титанов» ломали голову над 2 вопросами: один Исаяма раскрыл, на второй нет ответа даже в манге
«Укрытие» на 4 сезоне не закончится — Apple готовит зрителям путешествие в новый бункер, но уже без Джульетты
Хотел бы стереть себе память, чтобы заново пересмотреть: завидую тем, кому еще предстоит оценить эти 5 сериалов
У Бронированного — броня, Атакующий — атакует: знали, почему Женской особи в «Атаке титанов» дали самое бессмысленное имя?
Ровно 460 лет со смерти Сулеймана: от турок страшную правду скрывали неделями — даже в «Великолепном веке» утаили
«Лучший хоррор Netflix» выглядит так, словно снят по Кингу, но король ужасов там рядом даже не стоял: продолжение ждут уже 8 лет
«Ветра зимы» исправят сразу 8 фатальных ошибок «Игры престолов»: № 1 подтвердил лично Мартин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить