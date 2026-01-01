Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Убежище Расписание Убежище (2026) в Ижевске на сегодня

Расписание Убежище (2026) в Ижевске на сегодня

Убежище
Убежище Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым боевик, триллер 2026 / США
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Грибы любят эту специю, а не черный перец: всего одна щепотка — и аромат стоит такой, что невозможно устоять
Узнала, как норвежцы отапливают дома — без труб и радиаторов: тепло сохраняется, даже если за окном −40
Громоздкую сушилку для посуды у раковины больше не ставят: покупают в Fix Price крутую замену за 80 рублей
Китайские «Пятьдесят оттенков серого» уже в топах Netflix: 2,4 млн просмотров за 5 дней — и это только разгон
17 лет фанаты «Атаки титанов» ломали голову над 2 вопросами: один Исаяма раскрыл, на второй нет ответа даже в манге
«Укрытие» на 4 сезоне не закончится — Apple готовит зрителям путешествие в новый бункер, но уже без Джульетты
Хотел бы стереть себе память, чтобы заново пересмотреть: завидую тем, кому еще предстоит оценить эти 5 сериалов
У Бронированного — броня, Атакующий — атакует: знали, почему Женской особи в «Атаке титанов» дали самое бессмысленное имя?
Ровно 460 лет со смерти Сулеймана: от турок страшную правду скрывали неделями — даже в «Великолепном веке» утаили
«Лучший хоррор Netflix» выглядит так, словно снят по Кингу, но король ужасов там рядом даже не стоял: продолжение ждут уже 8 лет
«Ветра зимы» исправят сразу 8 фатальных ошибок «Игры престолов»: № 1 подтвердил лично Мартин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше