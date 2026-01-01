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Скоро в прокате «Бегущая»
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Пропасть
Расписание Пропасть (2026) в Ижевске на сегодня
Расписание Пропасть (2026) в Ижевске на сегодня
Пропасть
Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер
2026 / Россия
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Человек-паук: Новый день
Рецензия
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
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2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Интерстеллар
Рецензия
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2014, США / Великобритания, фантастика
Жертва обстоятельств
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2026, США, приключения, комедия, боевик
Миа и монстры
Отзывы
2026, Австрия / Германия / Испания, приключения, анимация, комедия
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
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