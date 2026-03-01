Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Тюльпаны, 2026
9 марта 2026
9 марта 2026
О фильме
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
10:15
от 800 ₽
12:15
от 940 ₽
17:00
от 560 ₽
18:50
от 1120 ₽
21:00
от 560 ₽
23:40
от 560 ₽
Россия
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242
2D
09:00
от 350 ₽
13:10
от 400 ₽
17:40
от 500 ₽
19:00
от 500 ₽
21:40
от 500 ₽
