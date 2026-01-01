Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Спасти бессмертного Расписание сеансов Спасти бессмертного, 2026 в Ижевске 4 марта 2026

Расписание сеансов Спасти бессмертного, 4 марта 2026 в Ижевске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Спасти бессмертного»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово) Республика Удмуртия, с. Завьялово, ул. Чкалова, 38
2D
16:40 от 300 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
