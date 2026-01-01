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Скоро в прокате «День разоблачения»
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Расписание сеансов Посторонний, 2025 в Ижевске
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Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Робоняня
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Давление
Отзывы
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Колония
Рецензия
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не соль и не сода: кидаю 1 ст. л. этой копеечной приправы в ведро воды и мою полы: дома чисто неделями, а в доме пахнет уютом
Почему в СССР все пили тёмный квас, а белый никто в глаза не видел: повар Шолохов назвал главный минус напитка
2 худшие каши, от которых сахар в крови зашкаливает: доктор Мясников внес их в стоп-лист
Милославского должны были арестовать: узнала, чем заканчивался «Иван Васильевич меняет профессию» в первоначальной версии, и обомлела
Этих актеров Цискаридзе считает светом российской нации: включает все сериалы с их участием
Очередной «Настоящий детектив» с Харрельсоном и МакКонахи выйдет в сентябре: дело будет связанно с серийным убийцей
«Это даже круче, чем "Том и Джерри"»: что увидели корейцы в «Ну, погоди!», чего давно не замечают россияне
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Маковецкий в «Ликвидации» должен был играть не Фиму: получил важнейшую роль благодаря чужому горю
640 млн человек не могут ошибаться: на Netflix думали, что этот фильм «слишком нишевый», а он бьет всех уже 52 недели
В СССР был свой Ван Дамм: боевик с ним до сих пор держит оценку 7.2, а вот продолжение оказалось невероятно «жалким»
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