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Киноафиша Фильмы Посторонний Расписание сеансов Посторонний, 2025 в Ижевске

Расписание сеансов Посторонний, 2025 в Ижевске

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Робоняня
Робоняня
2026, Россия, комедия, семейный
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Давление
Давление
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Колония
Колония
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не соль и не сода: кидаю 1 ст. л. этой копеечной приправы в ведро воды и мою полы: дома чисто неделями, а в доме пахнет уютом
Почему в СССР все пили тёмный квас, а белый никто в глаза не видел: повар Шолохов назвал главный минус напитка
2 худшие каши, от которых сахар в крови зашкаливает: доктор Мясников внес их в стоп-лист
Милославского должны были арестовать: узнала, чем заканчивался «Иван Васильевич меняет профессию» в первоначальной версии, и обомлела
Этих актеров Цискаридзе считает светом российской нации: включает все сериалы с их участием
Очередной «Настоящий детектив» с Харрельсоном и МакКонахи выйдет в сентябре: дело будет связанно с серийным убийцей
«Это даже круче, чем "Том и Джерри"»: что увидели корейцы в «Ну, погоди!», чего давно не замечают россияне
В этой драме Машков с Колесниковым из «Первого отдела» играют так, что иностранцы «смеялись и кричали»
Маковецкий в «Ликвидации» должен был играть не Фиму: получил важнейшую роль благодаря чужому горю
640 млн человек не могут ошибаться: на Netflix думали, что этот фильм «слишком нишевый», а он бьет всех уже 52 недели
В СССР был свой Ван Дамм: боевик с ним до сих пор держит оценку 7.2, а вот продолжение оказалось невероятно «жалким»
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