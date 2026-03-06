Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Ижевске
6 марта 2026
Расписание сеансов Драники, 6 марта 2026 в Ижевске
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Алмаз Синема Матрица
г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
2D
09:40
от 310 ₽
Империя Грёз Сигма
г. Ижевск, Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
2D
10:25
от 380 ₽
12:25
от 380 ₽
Россия
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242
2D
09:10
от 350 ₽
14:50
от 400 ₽
Синема 5 Ижевск
г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
12:15
от 550 ₽
