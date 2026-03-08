Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Ижевске 10 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 10 марта 2026 в Ижевске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 8 Завтра 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Алмаз Синема Матрица г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
2D
11:50 от 300 ₽
Империя Грёз Сигма г. Ижевск, Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
2D
12:35 от 380 ₽
Киномакс г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
10:10 от 210 ₽ 15:00 от 210 ₽
Россия г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242
2D
11:10 от 350 ₽
Синема 5 Ижевск г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
16:10 от 450 ₽
Синема Парк Петровский г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
2D
10:00 от 370 ₽ 12:15 от 450 ₽ 14:30 от 450 ₽ 19:05 от 490 ₽
