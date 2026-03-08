Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Ижевске
10 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 10 марта 2026 в Ижевске
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
вт
10
ср
11
Алмаз Синема Матрица
г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
2D
11:50
от 300 ₽
Империя Грёз Сигма
г. Ижевск, Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
2D
12:35
от 380 ₽
Киномакс
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
10:10
от 210 ₽
15:00
от 210 ₽
Россия
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242
2D
11:10
от 350 ₽
Синема 5 Ижевск
г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
16:10
от 450 ₽
Синема Парк Петровский
г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
2D
10:00
от 370 ₽
12:15
от 450 ₽
14:30
от 450 ₽
19:05
от 490 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
