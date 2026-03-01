Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красавица
Алмаз Синема Матрица
г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
2D
10:20
от 390 ₽
15:00
от 470 ₽
17:25
от 470 ₽
Империя Грёз Сигма
г. Ижевск, Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
2D
10:15
от 380 ₽
12:35
от 380 ₽
14:55
от 450 ₽
Киномакс
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
10:10
от 280 ₽
12:20
от 280 ₽
13:00
от 480 ₽
14:30
от 480 ₽
16:40
от 380 ₽
18:50
от 400 ₽
Россия
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242
2D
10:00
от 300 ₽
12:20
от 350 ₽
14:30
от 350 ₽
16:40
от 350 ₽
Синема 5 Ижевск
г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
13:00
от 450 ₽
19:30
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
