Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Ижевске 11 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 11 марта 2026 в Ижевске

Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Алмаз Синема Матрица г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
2D
23:45 от 460 ₽
Киномакс г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
12:20 от 360 ₽ 21:35 от 480 ₽
Россия г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242
2D
10:50 от 300 ₽ 16:40 от 350 ₽
Синема 5 Ижевск г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
16:25 от 450 ₽
