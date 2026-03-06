Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Король и Шут. Навсегда
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Ижевске
10 марта 2026
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 10 марта 2026 в Ижевске
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Киномакс
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
23:30
от 210 ₽
Россия
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242
2D
21:20
от 400 ₽
Синема 5 Ижевск
г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
21:50
от 550 ₽
Синема Парк Петровский
г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
2D
22:45
от 470 ₽
