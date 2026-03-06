Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Ижевске
9 марта 2026
Расписание сеансов Горничная, 9 марта 2026 в Ижевске
Алмаз Синема Матрица
г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
2D
01:15
от 520 ₽
Киномакс
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
22:20
от 540 ₽
Синема 5 Ижевск
г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
22:40
от 650 ₽
Синема Парк Петровский
г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
2D
23:55
от 530 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
