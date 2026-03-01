Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Ижевске 4 марта 2026

Расписание сеансов Горничная, 4 марта 2026 в Ижевске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Алмаз Синема Матрица г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
2D
20:55 от 480 ₽
Киномакс г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
14:50 от 380 ₽ 17:40 от 480 ₽ 20:20 от 400 ₽ 22:40 от 480 ₽
Синема 5 Ижевск г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
15:30 от 1000 ₽ 21:25 от 550 ₽
