Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Ижевске
6 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 6 марта 2026 в Ижевске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Алмаз Синема Матрица
г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
2D
13:25
от 410 ₽
21:20
от 540 ₽
23:55
от 590 ₽
Киномакс
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
21:20
от 480 ₽
Россия
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242
2D
18:50
от 500 ₽
Синема 5 Ижевск
г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
20:45
от 650 ₽
Синема Парк Петровский
г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
2D
21:40
от 510 ₽
00:15
от 510 ₽
