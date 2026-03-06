Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Ижевске
11 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Ижевске
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Алмаз Синема Матрица
г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
2D
12:00
от 430 ₽
14:20
от 470 ₽
16:30
от 470 ₽
18:40
от 500 ₽
Киномакс
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
10:10
от 360 ₽
12:30
от 360 ₽
14:50
от 460 ₽
17:15
от 460 ₽
18:40
от 480 ₽
Россия
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242
2D
09:00
от 300 ₽
13:20
от 350 ₽
Синема 5 Ижевск
г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
10:15
от 400 ₽
11:30
от 400 ₽
14:15
от 450 ₽
17:05
от 450 ₽
18:40
от 550 ₽
Синема Парк Петровский
г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
2D
10:15
от 390 ₽
12:35
от 470 ₽
14:55
от 470 ₽
15:40
от 470 ₽
17:15
от 470 ₽
18:25
от 510 ₽
19:35
от 510 ₽
20:45
от 510 ₽
21:55
от 510 ₽
