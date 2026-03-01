Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Ижевске 4 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 4 марта 2026 в Ижевске

Алмаз Синема Матрица г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
2D
10:05 от 390 ₽ 11:00 от 430 ₽ 12:15 от 430 ₽ 14:25 от 470 ₽ 15:20 от 470 ₽ 16:35 от 470 ₽ 18:45 от 500 ₽ 19:35 от 500 ₽
Империя Грёз Сигма г. Ижевск, Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
2D
10:00 от 380 ₽ 10:30 от 380 ₽ 12:25 от 380 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:50 от 450 ₽ 17:20 от 450 ₽ 18:30 от 500 ₽
Киномакс г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
10:20 от 380 ₽ 10:50 от 760 ₽ 11:30 от 380 ₽ 12:40 от 380 ₽ 13:10 от 960 ₽ 13:50 от 480 ₽ 15:00 от 480 ₽ 15:30 от 960 ₽ 16:10 от 480 ₽ 17:20 от 480 ₽ 17:50 от 1000 ₽ 19:40 от 500 ₽
Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово) Республика Удмуртия, с. Завьялово, ул. Чкалова, 38
2D
13:00 от 300 ₽
Россия г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242
2D
12:10 от 350 ₽ 14:40 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 19:15 от 400 ₽
Синема 5 Ижевск г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
11:25 от 400 ₽ 12:40 от 450 ₽ 13:40 от 450 ₽ 14:55 от 450 ₽ 15:55 от 450 ₽ 17:10 от 450 ₽ 18:10 от 550 ₽ 20:25 от 550 ₽
