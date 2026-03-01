Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Ижевске
4 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 4 марта 2026 в Ижевске
Вся информация о фильме
Завтра
3
ср
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Алмаз Синема Матрица
г. Ижевск, ул. Баранова, 87, молл «Матрица»
2D
10:05
от 390 ₽
11:00
от 430 ₽
12:15
от 430 ₽
14:25
от 470 ₽
15:20
от 470 ₽
16:35
от 470 ₽
18:45
от 500 ₽
19:35
от 500 ₽
Империя Грёз Сигма
г. Ижевск, Широкий пер., 53, ТРЦ «Сигма»
2D
10:00
от 380 ₽
10:30
от 380 ₽
12:25
от 380 ₽
13:00
от 450 ₽
14:50
от 450 ₽
17:20
от 450 ₽
18:30
от 500 ₽
Киномакс
г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11
2D
10:20
от 380 ₽
10:50
от 760 ₽
11:30
от 380 ₽
12:40
от 380 ₽
13:10
от 960 ₽
13:50
от 480 ₽
15:00
от 480 ₽
15:30
от 960 ₽
16:10
от 480 ₽
17:20
от 480 ₽
17:50
от 1000 ₽
19:40
от 500 ₽
Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово)
Республика Удмуртия, с. Завьялово, ул. Чкалова, 38
2D
13:00
от 300 ₽
Россия
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 242
2D
12:10
от 350 ₽
14:40
от 350 ₽
17:00
от 350 ₽
19:15
от 400 ₽
Синема 5 Ижевск
г. Ижевск, Удмуртская, 255л, ТРЦ «Мой порт»
2D
11:25
от 400 ₽
12:40
от 450 ₽
13:40
от 450 ₽
14:55
от 450 ₽
15:55
от 450 ₽
17:10
от 450 ₽
18:10
от 550 ₽
20:25
от 550 ₽
