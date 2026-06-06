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Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Ижевске
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Ижевске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
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Время сеанса
20:50
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от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово)
Республика Удмуртия, с. Завьялово, ул. Чкалова, 38
2D
12:20
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
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