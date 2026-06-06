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Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Ижевске

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Ижевске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7
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Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Культурный комплекс "Центральный" (Завьялово) Республика Удмуртия, с. Завьялово, ул. Чкалова, 38
2D
12:20 от 300 ₽
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