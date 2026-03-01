Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Домовенок Кузя 2 Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 2026 в Ижевске 15 марта 2026

Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 15 марта 2026 в Ижевске

Билеты
Вся информация о фильме
вс 15 чт 19 пт 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Домовенок Кузя 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Петровский г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРЦ «Петровский», 3 этаж
2D
15:00 от 590 ₽
