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Киноафиша Фильмы К себе нежно Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Ижевске

Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Ижевске

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем
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На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
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«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
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Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
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